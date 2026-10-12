Τουρκία: Σοκαριστικό βίντεο με τροχαίο- Φορτηγό έπεσε σε πούλμαν

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Μανησία ( Μαγνησία της Τουρκίας) με 11 νεκρούς και 27 τραυματίες, μετά από σύγκρουση φορτηγού με λεωφορείο.

Το συγκλονιστικό δυστύχημα κατέγραψε καρέ καρέ κάμερα διαχείρησης της κυκλοφορίας. Όπως φαίνεται στο βίντεο το πούλμαν με τους επιβάτες σταμάτησε λίγο μετά από στροφή σε αυτοκινητόδρομο, κάνοντας όπισθεν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους.

Το φορτηγό που ακολουθούσε δεν πρόλαβε να φρενάρει, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω του με δύναμη.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα οι 11 νεκροί που επέβαιναν στο λεωφορείο ήταν ηλικίας από 58 έως 88 ετών.

Για το περιστατικό έχουν προσαχθεί τρείς οδηγοί, οι δύο του λεωφορείου και ο οδηγός του φορτηγού, οι οποίοι δεν τραυματίστηκαν.