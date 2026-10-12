Ριάντ: 1 νεκρός και 11 τραυματίες από την επίθεση στο αεροδρόμιο

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν από την επίθεση που σημειώθηκε χθες στο διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας, ο νεκρός ήταν υπήκοος του Πακιστάν. Την ευθύνη για τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις

Οι αντάρτες Χούθι ανακοίνωσαν ότι βρίσκονται πίσω από τις επιθέσεις εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ, οι οποίες σημειώθηκαν το προηγούμενο 48ωρο.

Ο απόλογισμός από την επίθεση του Σαββάτου ήταν βαρύτερος. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν.

Οι επιθέσεις των τελευταίων ημερών έχουν ξεχωρίσει για την έκταση και τη συχνότητά τους. Αντίστοιχη δραστηριότητα των Χούθι εναντίον του Ριάντ δεν είχε καταγραφεί από το 2014, όταν ο πόλεμος στην Υεμένη γενικεύτηκε.

Ο πόλεμος στην Υεμένη και η εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας

Η σύγκρουση στην Υεμένη ξέσπασε ανάμεσα στο κίνημα των Χούθι και στις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας. Η κυβέρνηση της Υεμένης υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία.

Τον Μάρτιο του 2015, στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία του Ριάντ επενέβη στον πόλεμο. Έκτοτε, η Σαουδική Αραβία βρίσκεται στην πλευρά των δυνάμεων που στηρίζουν τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση απέναντι στους αντάρτες Χούθι.

Οι τελευταίες επιθέσεις στο Ριάντ επαναφέρουν στο προσκήνιο τη σύγκρουση στην Υεμένη, με το διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ να βρίσκεται στο επίκεντρο των επιθέσεων που αποδίδονται στους αντάρτες.