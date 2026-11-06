Βίντεο: Η πύλη του λυκείου Εντουάρ-Εριό στις φλόγες. Οι μαθητές εκκένωσαν το σχολείο

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν το πρωί της Παρασκευής στην πλατεία Εντγκάρ-Κινέ, στο 6ο διαμέρισμα της Λυών. Μια πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην πύλη και την πρόσοψη του λυκείου. Οι τεράστιες φλόγες τύλιξαν πρώτα την πύλη και μετά την πρόσοψη του κτιρίου μετά και τα χθεσινά επεισόδια .

Οι μαθητές που μέχρι εκείνη τη στιγμή έκαναν μάθημα, αναγκάστηκαν να εκκενώσουν επειγόντως το σχολείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες , δεν υπήρξαν τραυματίες. Η πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει για να περιορίσει τη φωτιά και να ασφαλίσει την περιοχή.

Ο Σαμουέλ Σουλιέ, δήμαρχος του 6ου διαμερίσματος της Λυών, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα αντέδρασε για την πυρκαγιά στην είσοδο του λυκείου Εντουάρ-Εριό και μέσω του λογαριασμού του στο Facebook. «Το Herriot καίγεται με μαθητές στο εσωτερικό και κάποιοι πανηγυρίζουν… Δεν έχω λόγια για να εκφράσω τη βαθιά μου αγανάκτηση!»

Ο Αλεξάντρ Ντιπαλέ, σύμβουλος του UDR στο 8ο διαμέρισμα, από την πλευρά του, δημοσίευσε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο X. «Στη Λυών, βάζουν φωτιά σε ένα λύκειο με μαθητές μέσα. Μετά τους όλμους που εκτοξεύτηκαν στο λόμπι του λυκείου Herriot, η πυρκαγιά. Να πού οδηγεί η ατιμωρησία. Οι εμπρηστές πρέπει να συλληφθούν, να δικαστούν, να καταδικαστούν. Και όσοι δικαιολογούν αυτή τη βία θα πρέπει να λογοδοτήσουν!»