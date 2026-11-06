Μακελειό στην Τουρκία: Οκτώ νεκροί από πυρά ενόπλου σε τρία χωριά

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από διαδοχικές ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σήμερα σε τρία χωριά της επαρχίας Αφιόν Καραχισάρ, στη δυτική Τουρκία. Ένας ακόμη άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη έπειτα από ανθρωποκυνηγητό.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων DHA, ο ένοπλος χρησιμοποίησε καραμπίνα και άνοιξε πυρ σε διαφορετικά σημεία, σκορπίζοντας τον θάνατο στις περιοχές Γιουκαρί Ταντίρ, Αγιαζίνι και Κιγίρ.

Μετά τις επιθέσεις, ο δράστης διέφυγε, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Οι αστυνομικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιχείρηση εντοπισμού του, η οποία κατέληξε στη σύλληψή του.

Τον βαρύ απολογισμό επιβεβαίωσε η διοίκηση της επαρχίας Αφιόν Καραχισάρ.

«Δυστυχώς, στις ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν στην επαρχία μας, οκτώ συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκαν οι επιθέσεις, καθώς και τα κίνητρα του συλληφθέντος, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.