Ρωσική επίθεση σε ενεργειακή εγκατάσταση κοντά στο Κίεβο

Εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στην περιφέρεια του Κιέβου και φορτηγό πλοίο στο λιμάνι της Οδησσού έπληξαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι και οι δύο στόχοι χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Ειδικότερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι Ρωσικές Αεροδιαστημικές Δυνάμεις βομβάρδισαν σταθμό παραγωγής ενέργειας κοντά στην πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Παράλληλα, ανακοίνωσε πλήγμα εναντίον ταξιαρχίας του ουκρανικού στρατού στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, με τη χρήση αεροπορικής βόμβας FAB-3000.

Η συγκεκριμένη βόμβα χρησιμοποιήθηκε στο πλήγμα που ανακοίνωσε η ρωσική πλευρά, η οποία έκανε λόγο για επιχείρηση εναντίον στρατιωτικού σχηματισμού στην περιοχή.