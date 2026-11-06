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Ρωσική επίθεση σε ενεργειακή εγκατάσταση κοντά στο Κίεβο

ΔΙΕΘΝΗ
06/11/2026 14:10
Ρωσική επίθεση σε ενεργειακή εγκατάσταση κοντά στο Κίεβο
AP-PHOTO

Εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στην περιφέρεια του Κιέβου και φορτηγό πλοίο στο λιμάνι της Οδησσού έπληξαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι και οι δύο στόχοι χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Ειδικότερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι Ρωσικές Αεροδιαστημικές Δυνάμεις βομβάρδισαν σταθμό παραγωγής ενέργειας κοντά στην πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Παράλληλα, ανακοίνωσε πλήγμα εναντίον ταξιαρχίας του ουκρανικού στρατού στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, με τη χρήση αεροπορικής βόμβας FAB-3000.

Η συγκεκριμένη βόμβα χρησιμοποιήθηκε στο πλήγμα που ανακοίνωσε η ρωσική πλευρά, η οποία έκανε λόγο για επιχείρηση εναντίον στρατιωτικού σχηματισμού στην περιοχή.

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