Τα γραφεία ιρλανδικών μέσων ενημέρωσης εκκενώθηκαν έπειτα από απειλές για βόμβα

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αρχές και τα μέσα ενημέρωσης στην Ιρλανδία, καθώς τουλάχιστον δύο μεγάλοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τις εγκαταστάσεις τους έπειτα από απειλητικά μηνύματα για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών.

Ειδικότερα, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός όμιλος RTÉ και η εφημερίδα The Irish Independent επιβεβαίωσαν ότι προχώρησαν στην άμεση απομάκρυνση του προσωπικού τους από τα γραφεία τους στο Δουβλίνο.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του RTÉ, η κινητοποίηση ξεκίνησε το πρωί, αμέσως μετά τη λήψη ενός απειλητικού ηλεκτρονικού μηνύματος (email). Το δίκτυο διευκρίνισε ότι το ίδιο μήνυμα εστάλη μαζικά και σε «άλλα μέσα ενημέρωσης τόσο στην Ιρλανδία όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο», χωρίς ωστόσο να δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για το ακριβές περιεχόμενό του.

Στο ίδιο πλαίσιο, η διεύθυνση της εφημερίδας The Irish Independent γνωστοποίησε μέσω της ιστοσελίδας της ότι έγινε επίσης αποδέκτης της συγκεκριμένης απειλής, εφαρμόζοντας αμέσως το πρωτόκολλο ασφαλείας για την ασφαλή εκκένωση του κτιρίου της.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό των αποστολέων και την αξιολόγηση της σοβαρότητας της απειλής.