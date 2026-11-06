Νέες απειλές για βόμβες σε πτήσεις

Συναγερμός σήμανε στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές μετά από νέο μπαράζ απειλών για βόμβα, οι οποίες ωστόσο αποδείχθηκαν ψευδείς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πορτογαλική αστυνομία, μια πρωινή πτήση της Ryanair από τη Λισαβόνα με προορισμό τη Ρώμη έγινε στόχος απειλητικού μηνύματος, το οποίο τελικά δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

Την ίδια στιγμή, όπως μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, ένα αεροσκάφος της Wizz Air που εκτελούσε το δρομολόγιο Πράγα-Ρώμη αναγκάστηκε να εκτραπεί και να προσγειωθεί με ασφάλεια στη Βενετία, καθώς οι ιταλικές αρχές ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας δέχθηκαν τηλεφώνημα για ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού.

Παράλληλα, οι τσεχικές αστυνομικές αρχές γνωστοποίησαν ότι εντόπισαν απειλές για τοποθέτηση βόμβας σε πτήσεις που αναχωρούσαν ή έφθαναν στο αεροδρόμιο της Πράγας. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκαν άμεσα αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ώστε να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του αερολιμένα. Εκπρόσωπος του αεροδρομίου επιβεβαίωσε ότι από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν εντοπίστηκε τίποτα ύποπτο, ενώ δεν χρειάστηκε να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί κάποιο άλλο δρομολόγιο.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από περισσότερες από 20 ψευδείς απειλές για βόμβα που έχουν καταγραφεί στους ευρωπαϊκούς αιθέρες από τις αρχές της εβδομάδας, προκαλώντας αναστάτωση και αναγκάζοντας τις αρχές είτε να αλλάξουν την πορεία αεροσκαφών είτε να επιστρατεύσουν μαχητικά αεροπλάνα για τη συνοδεία τους.