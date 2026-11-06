Ισπανία: Έρευνα για ευρωπαϊκά κονδύλια μετά τις δύο σιδηροδρομικές τραγωδίες

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπαίνει η σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτη-Σεβίλλη, καθώς ξεκίνησε έρευνα για πιθανή απάτη στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονταν για την αναβάθμισή της.

Η έρευνα αφορά χρήματα που είχαν διατεθεί για την ανακαίνιση των υποδομών, αλλά και για τη βελτίωση της ασφάλειας, της σηματοδότησης και των συστημάτων επικοινωνίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι πρώτες ερευνητικές ενέργειες απευθύνονται στην Adif, τη δημόσια εταιρεία που διαχειρίζεται τις σιδηροδρομικές υποδομές της Ισπανίας, καθώς και σε άλλους δημόσιους φορείς.

Στο επίκεντρο δύο πολύνεκρα δυστυχήματα

Η εξέλιξη έρχεται μετά το πολύνεκρο δυστύχημα της 28ης Οκτωβρίου, όταν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν κοντά στην Ούρντα, περίπου 150 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης. Ο απολογισμός ήταν 69 νεκροί.

Δεν είναι, ωστόσο, η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή απασχολεί τις ευρωπαϊκές αρχές. Αντίστοιχη έρευνα είχε ξεκινήσει και μετά τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στην Αδαμούθ της Ανδαλουσίας, στις 18 Ιανουαρίου. Εκεί έχασαν τη ζωή τους 46 άνθρωποι.

Η νέα έρευνα εξετάζει αν τα ευρωπαϊκά χρήματα χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο είχαν εγκριθεί. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι δαπάνες για έργα αναβάθμισης και μέτρα ασφαλείας.

Πολιτικές εξελίξεις μετά τις τραγωδίες

Στο μεταξύ, πολιτικές διαστάσεις έχει λάβει η υπόθεση. Την Τρίτη υπέβαλε την παραίτησή του ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι του υπουργείου όταν σημειώθηκαν τα δύο δυστυχήματα.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναμένεται να ρίξει φως στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και στις παρεμβάσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στη σιδηροδρομική γραμμή. Μέχρι στιγμής, η έναρξή της αφορά ενδεχόμενη απάτη και δεν συνιστά διαπίστωση ενοχής.