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Βίντεο: Γυναίκα παρασύρθηκε από…μπαλόνια στην Τουρκία

ΔΙΕΘΝΗ
29/10/2026 14:13
Βίντεο: Γυναίκα παρασύρθηκε από…μπαλόνια στην Τουρκία
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - Χ SİYAH SANCAK

Παραλίγο να καταλήξει επεισοδιακή μία φωτογράφηση στην Κωσταντινούπολη

Μία γυναίκα ετοιμαζόταν για φωτογράφηση στην προκυμαία του Ορτάκιοϊ. Συγκεκριμένα η γυναίκα κρατούσε δεκάδες μπεζ μπαλόνια, φορώντας μία μακριά τουαλέτα.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο, όταν ξεκίνησε η φωτογράφηση η γυναίκα ξεκίνησε να περπατά προς την κατεύθυνση που την παρέσερναν τα μπαλόνια. Την πορεία της σταμάτησαν οι συνεργάτες της οι οποίοι την έπιασαν πριν τραυματιστεί.

Πηγή βίντεο: X SİYAH SANCAK

 

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