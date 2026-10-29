Ισραήλ: Τα 4 σενάρια που κρίνουν την επόμενη μέρα

Χωρίς καθαρό νικητή και με ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εκλογών βρίσκεται το Ισραήλ, μετά την τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παραμένει πρωθυπουργός, αλλά η επόμενη μέρα εξαρτάται από τις συμμαχίες που θα διαμορφωθούν στην Κνεσέτ.

Οι επόμενες περίπου 100 ημέρες θεωρούνται κρίσιμες. Ο πρόεδρος της χώρας, Ισαάκ Χέρτσογκ, θα ξεκινήσει διαβουλεύσεις με τα κόμματα για να αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Αν οι προσπάθειες αποτύχουν, η χώρα μπορεί να οδηγηθεί ξανά στις κάλπες.

Τα τέσσερα σενάρια

1. Νέες εκλογές

Αν κανένας υποψήφιος δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την απαραίτητη κοινοβουλευτική στήριξη, το πολιτικό αδιέξοδο θα οδηγήσει σε νέα εκλογική αναμέτρηση. Πρόκειται για ένα γνώριμο σκηνικό για το Ισραήλ, που έχει περάσει από αλλεπάλληλες εκλογές τα τελευταία χρόνια.

2. Κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Ένα δεύτερο ενδεχόμενο προβλέπει συνεργασία του Λικούντ του Νετανιάχου με κεντρώες και δεξιές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων τα κόμματα του Γκάντι Άιζενκοτ, του Αβίγκντορ Λίμπερμαν και του Ναφτάλι Μπένετ. Ένας τέτοιος συνασπισμός θα μπορούσε να συγκεντρώσει 66 έδρες στην 120μελή Κνεσέτ.

3. Κυβέρνηση μειοψηφίας με τον Άιζενκοτ

Ο Γκάντι Άιζενκοτ θα μπορούσε να επιχειρήσει τον σχηματισμό κυβέρνησης με κεντρώα και κεντροαριστερά κόμματα, αναζητώντας παράλληλα τη στήριξη αραβικών παρατάξεων. Το συγκεκριμένο σχήμα θα μπορούσε να φτάσει τις 67 έδρες, σύμφωνα με το εξεταζόμενο σενάριο.

Ωστόσο, η συνεργασία με αραβικά κόμματα παραμένει πολιτικά δύσκολη, ιδιαίτερα μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Οι συγκεκριμένες παρατάξεις έχουν δηλώσει πρόθυμες να συνεργαστούν με το στρατόπεδο Άιζενκοτ.

4. Νέα δεξιά κυβέρνηση υπό τον Νετανιάχου

Παρά την απώλεια εδρών, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν έχει εξαντλήσει τα περιθώρια παραμονής του στην εξουσία. Ο συνασπισμός του υποχώρησε από τις 64 στις 53 έδρες, με βάση τα αναφερόμενα αποτελέσματα.

Ο Νετανιάχου θα μπορούσε να αναζητήσει αποστάτες από άλλα κόμματα ή νέες συμμαχίες, ώστε να συγκροτήσει εκ νέου δεξιά και ακροδεξιά κυβέρνηση.

Το ποιο σενάριο θα επικρατήσει θα εξαρτηθεί από τις διαπραγματεύσεις των επόμενων εβδομάδων. Οι πολιτικές ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες, ενώ μια νέα στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν ή άλλους περιφερειακούς αντιπάλους θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα.