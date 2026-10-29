ΗΠΑ: Αποπομπή του επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού του γενικού επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων

Το Πεντάγωνο προχώρησε σε μια απρόσμενη αναδιάρθρωση, απομακρύνοντας τον επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού του γενικού επιτελείου, όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ του περιοδικού The Atlantic. Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με τις ενδείξεις ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζει εκ νέου ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο βασίζεται σε πηγές από το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας που διατήρησαν την ανωνυμία τους, ο αντιστράτηγος Μπρετ Σίλβια καθαιρέθηκε από τη θέση του υπευθύνου για τη στρατηγική, τον σχεδιασμό και την πολιτική στο γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων.

Εφόσον η είδηση επαληθευτεί, η αποπομπή του Σίλβια θα αποτελέσει την πιο πρόσφατη από μια σειρά διαδοχικών εκκαθαρίσεων στην ανώτατη στρατιωτική ιεραρχία, οι οποίες ξεκίνησαν μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές του 2025.

Τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μείωσαν κατά 20% τον αριθμό των στρατηγών και ναυάρχων, ένα μέτρο που ισχυρίσθηκε έχει ως στόχο να τους καταστήσει «υπόλογους».

Ο Χέγκσεθ μίλησε για «επιτυχία» και άφησε να εννοηθεί ότι οι απολύσεις είχαν ως στόχο αξιωματικούς που δεν ενστερνίστηκαν τις προσπάθειές του για τον επαναπροσανατολισμό του στρατού στην διεξαγωγή πολέμου παρά στις «woke πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων».

Κανένας λόγος για την απομάκρυνση του Μπρετ Σίλβια δεν έχει ανακοινωθεί και κανένας αντικαταστάτης του δεν ορίσθηκε σύμφωνα με το The Atlantic.

Το Πεντάγωνο απέφυγε να κάνει σχόλιο έπειτα από αίτημα του AFP.

Η απομάκρυνση του επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού του γενικού επιτελείου γίνεται την ώρα που πολλοί παρατηρητές θεωρούν ότι ο Τραμπ σχεδιάζει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

«Θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλο ένα μικρό “Epic Fury” », δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ αναφερόμενος στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις που πυροδότησαν τον πόλεμο με το Ιράν τον περασμένο Φεβρουάριο, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Πριν αναλάβει την τελευταία του θέση, ο αντιστράτηγος Μπρετ Σίλβια είχε υπηρετήσει ως διοικητής της 101 αερομεταφερόμενης μεραρχίας του αμερικανικού στρατού ξηράς, καθώς και μονάδας του αμερικανικού στρατού στο Ιράκ.