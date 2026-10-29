Σερβία: Παραιτήθηκε η διευθύντρια της δημόσιας τηλεόρασης RTS

Η διευθύντρια του σερβικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου RTS δήλωσε την παραίτησή της, έπειτα από τη σαρωτική νίκη του φοιτητικού κινήματος έναντι του επί σειρά ετών ηγέτη της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, στις πιο πρόσφατες εκλογές.

Η Μάνια Γκρίτσιτς πήρε την απόφαση αυτή χθες αργά το βράδυ, έπειτα από συνομιλίες με εκπροσώπους των συνδικάτων.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι γνωρίζει πως για κάποια μερίδα του κοινού η παραμονή της σε αυτή τη θέση “θεωρείται προσωρινά εμπόδιο για την αλλαγή“.

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“Αναμένω ότι το διοικητικό συμβούλιο, εντός των ορίων της νόμιμης αρμοδιότητάς του, θα λάβει όλα τα απαραίτητα βήματα χωρίς καθυστέρηση για να διασφαλίσει την αδιάλειπτη ηγεσία και τη νόμιμη παράδοση των καθηκόντων”, δήλωσε η Γκρίτσιτς.

Την Δευτέρα, η Ραδιοτηλεόραση της Βοϊβοντίνα (RTV) ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές της για τον τρόπο που κάλυπτε επί χρόνια τις πολιτικές εξελίξεις επικαλούμενη άκριτη μονομερή κάλυψη των γεγονότων.

Η μη κυβερνητική οργάνωση, Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF), κατατάσσουν τη Σερβία στην 104η θέση από τις 180 χώρες στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2026, στη χαμηλότερη θέση στην ιστορία της.

Το ανεξάρτητο παρατηρητήριο των εκλογών Crta ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας διέθεσαν τα τρία τέταρτα του χρόνου που παραχωρήθηκε σε πολιτικούς, σε εκπροσώπους της κυβέρνησης. Αντιθέτως, αναφέρει ότι η «Φοιτητική Λίστα» παρουσιάστηκε με αρνητικό τρόπο στο 80% και πλέον του χρόνου κατά τον οποίο έγινε αναφορά σε αυτήν.

Χθές, στην πιο πρόσφατη ενημέρωσή της, η εκλογική επιτροπή της Σερβίας ανακοίνωσε ότι οι φοιτητές εξασφάλισαν 140 έδρες στο κοινοβούλιο της χώρας -δηλαδή συνολικά 250 έδρες– ενώ το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα του Βούτσιτς συγκέντρωσε 104, αν και το αποτέλεσμα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Οι εξελίξεις στη χώρα συνεχίζουν, με τον κόσμο να περιμένει να δει ποια πρόσωπα θα ορίσουν οι φοιτητές για τη θέση του πρωθυπουργού καθώς και για άλλες καίριες θέσεις.

Πηγή φωτογραφίας: PTC