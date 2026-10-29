LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Alpha News

Alpha News

14:40
ALPHA NEWS

Τουρκία: Αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και αναποδογύρισε

Συγκλονιστικό βίντεο
ΔΙΕΘΝΗ
29/10/2026 13:53
Τουρκία: Αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και αναποδογύρισε
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: @emrullaherdinc- X

Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στο προάστιο Γκιόκτουρκ της Κωνσταντινούπολης.

Αυτοκίνητο έχασε τον έλέγχο πάνω σε στροφή, καθώς ο δρόμος είχε γίνει ολισθηρός λόγω της βροχής. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε στις μπάρες και αναποδογύρισε.

Κάμερα άλλου οχήματος καταγράφει τις συγκλονιστικές εικόνες, με το αυτοκίνητο ανατρέπεται τουλάχιστον τρεις φορές μέσα σε δευτερόλεπτα.

Ωστόσο, άγιο είχαν οι δύο επιβαίνοντες, καθώς σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα επέζησαν από το ατύχημα με ελαφρά τραύματα.

Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Alpha News στο YouTube

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης