Τουρκία: Αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και αναποδογύρισε

Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στο προάστιο Γκιόκτουρκ της Κωνσταντινούπολης.

Αυτοκίνητο έχασε τον έλέγχο πάνω σε στροφή, καθώς ο δρόμος είχε γίνει ολισθηρός λόγω της βροχής. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε στις μπάρες και αναποδογύρισε.

Κάμερα άλλου οχήματος καταγράφει τις συγκλονιστικές εικόνες, με το αυτοκίνητο ανατρέπεται τουλάχιστον τρεις φορές μέσα σε δευτερόλεπτα.

Ωστόσο, άγιο είχαν οι δύο επιβαίνοντες, καθώς σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα επέζησαν από το ατύχημα με ελαφρά τραύματα.