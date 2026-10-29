Συναυλία του Ντέιβιντ Μπόουι από το 1978 θα προβληθεί σε συναυλιακούς χώρους

Συναυλία του Ντέιβιντ Μπόουι από το 1978 με τίτλο «Stage» πρόκειται να προβληθεί σε μεγάλους συναυλιακούς χώρους το 2027 ως μια «παγκόσμια καθηλωτική εμπειρία» σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Μπρετ Μόργκεν.

Το θέαμα αναμένεται να γεφυρώσει τα όρια ανάμεσα σε μία κινηματογραφημένη συναυλία και μια ζωντανή εμφάνιση, ενώ δημιουργείται σε συνεργασία με τη Wonderworld, το Ίδρυμα Ντέιβιντ Μπόουι και τον Μπρετ Μόργκεν.