Γαλλία: Με την κοινή της γνώμη διχασμένη ως προς την συνέχιση των κινητοποιήσεων, η χώρα αναμένει το Σάββατο νεο γύρο των διαδηλώσεων

Η Γαλλία προετοιμάζεται για τον τρίτο γύρο των διαδοχικών διαδηλώσεων αυτού του Οκτωβρίου το ερχόμενο Σάββατο, με τους πολίτες να εμφανίζονται βαθιά διχασμένοι για το μέλλον της διαμαρτυρίας. Έρευνα του Ινστιτούτου Elabe για το δίκτυο BFM αποκαλύπτει ότι το 54% των Γάλλων επιθυμεί τον τερματισμό των απεργιών και των συγκεντρώσεων, σε αντίθεση με το 46% που στηρίζει τη συνέχειά τους.

Ανάμεσα σε όσους τάσσονται υπέρ της συνέχισης, το 29% ζητά να διατηρηθεί ο ίδιος ρυθμός στις κινητοποιήσεις, ενώ το 17% επιθυμεί την κλιμάκωσή τους. Η υποστήριξη προς τις διαδηλώσεις είναι εντονότερη στους νέους ηλικίας 18 έως 34 ετών, καθώς και στους ψηφοφόρους της αριστεράς. Αντίθετα, οι πολίτες άνω των 35 ετών, καθώς και όσοι πρόσκεινται πολιτικά στο κέντρο και τη δεξιά, συγκλίνουν στην άποψη ότι οι κινητοποιήσεις πρέπει να σταματήσουν.

Σε ό,τι αφορά την απεργία που έχουν ανακοινώσει για τις 5 Νοεμβρίου τα συνδικάτα, οι έξι στους δέκα Γάλλους δηλώνουν ότι την υποστηρίζουν.

Στο μεταξύ οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται και πάλι επί ποδός πολέμου ενόψει των διαδηλώσεων του ερχόμενου Σαββάτου. Το κίνημα των λεγόμενων «κίτρινων γιλέκων» έχει υποβάλει αίτημα για την πραγματοποίηση μίας πορείας που θα ξεκινήσει από την πλατεία της Βαστίλης, θα διασχίσει το κέντρο του Παρισιού και θα καταλήξει στην πλατεία Κονκόρντ. Επίσης έχουν υποβάλει αίτημα καθιστικής συγκέντρωσης με κατσαρόλες έξω από τον χώρο της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, την οποία ωστόσο η αστυνομία έχει απαγορεύσει αντιπροτείνοντας την πλατεία Invalides.

Σε ό,τι αφορά τον χώρο της παιδείας ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε να επιστρέψει η ηρεμία και να ξαναρχίσουν τα μαθήματα στα λύκεια από τη Δευτέρα οπότε τελειώνουν οι σχολικές διακοπές, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε θετικά σε πολλά από τα αιτήματα που τέθηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Σε ό,τι αφορά την στρατηγική της απομάκρυνσης των διαδηλώσεων από τα κέντρα των πόλεων ο Μακρόν είπε ότι, όπως αποδείχτηκε στις 24 Οκτωβρίου, ήταν μία σωστή απόφαση και εμπόδισε αυτούς που εκμεταλλεύονται τις διαδηλώσεις για να λεηλατήσουν και να προβούν σε βανδαλισμούς.