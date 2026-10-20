Βίντεο: Εντυπωσιακές εικόνες – Αεροδιακομιδή γυναίκας από κρουαζιερόπλοιο

Εντυπωσιακές εικόνες έδωσε στο φως της δημοσιότητας η Ιταλική ακτοφυλακή από την αεροδιακομιδή μίας ασθενούς από κρουαζιερόπλοιο που έπλεε 120 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Σικελίας.

Σύμφωνα με πληροπφορίες στις 16 Οκτωβρίου μία γυναίκα επιβάτης σε κρουαζιερόπλοιο παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Στο σημείο έσπευσε ελικόπτερο, προκειμένου να παραλάβει την ασθενή. Για το περιστατικό κινητοποιήθηκε η Ιταλική ακτοφυλακή.

Σημειώνεται πως στην πέριοχή έπνεαν ισχυρή άνεμοι που δυσχέραιναν το έργο της ακτοφυλακής.

Σε βίντεο καταγράφεται η στιγμή που το ελικόπτερο προσεγγίζει το κρουαζιερόπλοιο και η γυναίκα πάνω σε φορείο μεταφέρεται με την βοήθεια των διασωστών από το κρουαζιερόπλοιο.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην Κατάνια.

Πηγή Βίντεο: Facebook Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia C