Όσλο: Συνάντηση Βολ. Ζελένσκι- Στ. Γουίτκοφ

Με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, θα συναντηθεί σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να ενισχύσουν τις σχέσεις των δυο χωρών, που βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα.

Το Κίεβο, έχει διαμαρτυρηθεί για την άρνηση της Ουάσιγκτον, να της παράσχει αμυντικό εξοπλισμό.

Στις συνομιλίες στο Όσλο, φιλοξενούνται οι ηγέτες της Φινλανδίας και της Νορβηγίας, ενώ, στις συνομιλίες, θα συμμετάσχει εξ αποστάσεως, ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ.

Εν τω μεταξύ ο Ζελένσκι, συναντήθηκε με τον βασιλιά της Νορβηγίας Χάακον Η’, και τον Φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ.