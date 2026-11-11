Λος Άντζελες: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Λος Άντζελες όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς. Τρεις νεκροί και τρεις σοβαρά τραυματίες.

Το σοκαριστικό αυτό περιστατικό σημειώθηκε στη συνοικία Βόρειο Χόλιγουντ του Λος Άντζελες το απόγευμα της Τρίτης (τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδας).

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, ενώ έχουν τραυματιστεί άλλοι τρεις, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού. Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών είναι κρίσιμη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτιλύχθηκε το περιστατικό, ούτε εάν πρόκειται για δυστύχημα ή εσκεμμένη ενέργεια.

Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση και το πυροσβεστικό σώμα, ο θάνατος των τριών ανθρώπων που χτυπήθηκαν από το όχημα διαπιστώθηκε στο σημείο, ενώ οι τρεις σοβαρά τραυματίες διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού KCAL, το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πάγκο που πωλούσε εδέσματα, κοντά σε σταθμό λεωφορείων, κατά μήκος πολυσύχναστης λεωφόρου, της Λάνκερσιμ.