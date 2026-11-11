Ξεσπά η οικογένεια Κένεντι για τη γιγαντιαία αψίδα στο Άρλιγκτον

Νέες αντιδράσεις, σε συνδυασμό με δικαστική προσφυγή, κατά του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για την κατασκευή γιγαντιαίας αψίδας στην περιοχή της Ουάσιγκτον.

Ειδικότερα εννέα μέλη της οικογένειας Κένεντι προσέφυγαν στην δικαιοσύνη σχετικά με την πολυσυζητημένη αψίδα. Η κίνηση αυτή ακολουθεί απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Ουάσιγκτον που είχε ήδη μπλοκάρει προσωρινά την ανέγερση του έργου.

Στα δικόγραφα που δημοσιοποιήθηκαν χθες, οι συγγενείς της πολιτικής οικογένειας υποστηρίζουν ότι ο σχεδιασμός της αψίδας επηρεάζει άμεσα το Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, όπου βρίσκονται οι τάφοι μελών της οικογένειας Κένεντι και άλλων στρατιωτικών.

Η προσφυγή της οικογένειας Κένεντι

Ο πρόεδρος Τραμπ «προσπαθεί να αναγείρει παράνομα γιγαντιαία αψίδα η οποία θα ρίχνει μόνιμα σκιά» σε τάφους και μνημεία «προς τιμή της οικογένειας Κένεντι στο νεκροταφείο του Άρλιγκτον», αναφέρεται στο κείμενο της προσφυγής.

Στο στρατιωτικό κοιμητήριο, κοντά στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, έχουν ταφεί ο πρώην πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι, η σύζυγός του Τζάκλιν και δύο από τα παιδιά τους.

Εκεί βρίσκονται επίσης οι τάφοι των αδελφών του, των πρώην γερουσιαστών Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και Έντουαρντ Μ. Κένεντι, καθώς και της Έθελ Κένεντι, συζύγου του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι.

Συγκεκριμένα, το μνημείο της οικογένειας Κένεντι βρίσκεται σε λόφο του κοιμητηρίου και περιλαμβάνει τη φλόγα που καίει αδιάκοπα στη μνήμη του Τζον Φ. Κένεντι. Αποτελεί έναν από τους χώρους με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στις ΗΠΑ, μαζί με τον τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη, προσελκύοντας καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες.

Η θέα προς τους τάφους και την αιώνια φλόγα

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η κατασκευή θα αλλάξει ουσιωδώς τη χωροθέτηση και τη θέα του μνημείου. Ειδικότερα, ισχυρίζονται ότι η αψίδα θα εμποδίζει «τη θέα στους τάφους των Κένεντι και την αιώνια φλόγα του Τζον Φ. Κένεντι (…) από τη γέφυρα Arlington Memorial, καταστρέφοντας έτσι ουσιώδες στοιχείο του σχεδιασμού των τάφων».

Στην δικογραφία η οικογένεια επικαλείται επίσης επιστημονική μελέτη για τις συνέπειες του έργου στους χώρους ταφής. Όπως αναφέρει, «σύμφωνα με επιστημονική μελέτη, η αψίδα θα ρίχνει μόνιμα σκιά πάνω στους τάφους των Κένεντι και αυτούς στρατιωτικών, ανδρών και γυναικών, που έκαναν την ύστατη θυσία για αυτή τη χώρα».

Η προβλεπόμενη κατασκευή, εξαιτίας του μεγέθους της, εκτιμάται επίσης ότι θα περιορίσει τη θέα προς το Lincoln Memorial, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα μνημεία της Ουάσιγκτον, καθώς και προς το ίδιο το Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον.

Η προσωρινή δικαστική απαγόρευση για την αψίδα Τραμπ

Στις αρχές του μήνα, Αμερικανίδα δικαστής απαγόρευσε προσωρινά την ανέγερση της αψίδας για τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Η απόφαση πάρθηκε προκειμένου να εξεταστούν προσφυγές που αμφισβητούν τη νομιμότητα του σχεδίου

Οι εργασίες για το έργο δεν έχουν αρχίσει. Η νέα προσφυγή της οικογένειας Κένεντι προσθέτει ακόμη μία δικαστική εκκρεμότητα για το σχέδιο του Ρεπουμπλικανού προέδρου, ο οποίος επιδιώκει να υλοποιήσει παρεμβάσεις στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα.

Το προηγούμενο με το Kennedy Center

Η διαμάχη με την οικογένεια Κένεντι δεν είναι καινούργια. Ειδικόετρα, έρχεται έπειτα από προηγούμενη δικαστική εμπλοκή γύρω από το Kennedy Center, τον πολιτιστικό θεσμό της Ουάσιγκτον που φέρει το όνομα του Τζον Φ. Κένεντι, του Δημοκρατικού προέδρου που δολοφονήθηκε το 1963.

Στα τέλη του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τοποθετήσει το όνομά του πριν από εκείνο του Τζον Φ. Κένεντι στην ονομασία του Κέντρου. Η νέα ονομασία παρέμεινε στην πρόσοψη της αίθουσας θεαμάτων για περισσότερο από έξι μήνες, μέχρι που η δικαιοσύνη την έκρινε παράνομη.

Στη συνέχεια, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Kennedy Center θα κλείσει για εργασίες επισκευής και αποκατάστασης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κατεδάφισής του.