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Βίντεο: Εκατοντάδες δελφίνια “καλπάζουν” στον ωκεανό

ΔΙΕΘΝΗ
27/10/2026 12:28
Βίντεο: Εκατοντάδες δελφίνια “καλπάζουν” στον ωκεανό
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - FACEBOOK WEATHER NEWS GREECE

Κοπάδι από εκατοντάδες δελφίνια στον ωκεανό στα ανοικτά του Σαν Ντιέγκο, καταγράφεται σε βίντεο.

Στις εντυπωσιακές εικόνες φαίνεται το φαινόμενο “επέλαση δελφινιών”. Κατά αυτό χιλιάδες δελφίνια μαζεύονται μαζί και κολυμπούν όλα, προς μία κατεύθυνση με μεγάλη ταχύτητα χαρίζοντας ένα μοναδικό θέαμα σε όποιον έχει την τύχη να τα συναντήσει στις θάλασσες.

Πηγή βίντεο: Facebook Weather News Greece

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