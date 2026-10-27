Ο Λούλα, ο ηττημένος Ριβάλντο και ο… Έλληνας

Πριν από λίγα χρόνια Έλληνας πολιτικός βρέθηκε στο ίδιο φόρουμ με τον Βραζιλιάνο πρόεδρο Λούλα. Έγιναν οι συστάσεις από τον διοργανωτή, «από ‘δω ο Έλληνας από ‘κει ο κύριος Λούλα», ακολούθησε χειραψία και μια μικρή συζήτηση.

Για να σπάσει τον πάγο, ο Έλληνας πολιτικός σκέφτηκε να πάει τη συζήτηση στο ποδόσφαιρο, ακούστηκε η λέξη «σελεσάο» και μετά ο συμπατριώτης μας αφηγήθηκε πόσο ξεχωριστός ήταν στο πέρασμα του από τη χώρα μας ο Ριβάλντο. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος που έπαιξε εδώ, με τις φανταστικές ενέργειες παρά τα χρόνια του.

AP Photo/Andre Penner

Ο Λούλα όμως αντί να χαμογελάσει και να χαρεί την αναφορά στον συμπατριώτη του, παρέμεινε συγκρατημένος. Σαν κάτι να τον ενόχλησε. Η σύντομη συνομιλία ολοκληρώθηκε και ο Έλληνας συνομιλητής έμεινε με την απορία.

Το μυστήριο λύθηκε λίγα λεπτά αργότερα, όταν έψαξε στη μηχανή αναζήτησης τι σχέση έχουν Ριβάλντο και Λούλα. «Το δέκα το καλό» της Βραζιλίας έχει ταχθεί αναφανδόν υπέρ του Μπολσονάρο, μαζί με τον Νεϊμάρ και τον Ροναλντίνιο, τον Λούκας Μόουρα, τον Φελίπε Μέλο και πολλούς άλλους, που από χθες βρίσκονται στην (όχι συνηθισμένη γι’ αυτούς) πλευρά των ηττημένων.

AP Photo/Ettore Chiereguini

Μόλις 2 μέρες πριν τις εκλογές ο Νεϊμάρ είχε πρωταγωνιστήσει σε βίντεο του βουλευτή στο κόμμα του Μπολσονάρο – Νίκολας Φερέιρα, στηρίζοντας δημόσια τον Μπολσονάρο.

Ο βουλευτής θυμήθηκε τον αριθμό φανέλας του Νεϊμάρ στην Μπαρτσελόνα, το «11» και ρώτησε τον αστέρα του ποδοσφαίρου «πόσο κάνουν 11+11». «22» απαντάει ο ποδοσφαιρστής κάνοντας το σήμα της νίκης. Ο αριθμός 22 είναι ο εκλογικός κώδικας του Μπολσονάρο!

Πηγή βίντεο: Youtube @RadioBandNewsFM