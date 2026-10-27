Σουδάν: Είκοσι ένας νεκροί και 40 τραυματίες από πλήγμα drone σε αγορά στη Νιάλα

Το Σουδάν συνεχίζει να δέχεται τα καταστροφικά πλήγματα ενός αιματηρού εμφυλίου, ο οποίος πλέον διεξάγεται κυρίως μέσω drones, επιτρέποντας στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) να χτυπούν βαθιά πίσω από τις γραμμές του μετώπου.

Η πρόσφατη φονική επίθεση με drone σε πολυσύχναστη αγορά της Νιάλα —προπυργίου των RSF— στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 21 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους. Την ίδια στιγμή, οι υποδομές της χώρας καταρρέουν, καθώς οι παραστρατιωτικοί στοχεύουν συστηματικά σταθμούς παραγωγής ενέργειας, προκαλώντας μαζικές διακοπές ρεύματος στο Χαρτούμ και σε άλλες πολιτείες.

Αυτή η εκτεταμένη καταστροφή των δικτύων ηλεκτροδότησης και ύδρευσης απειλεί άμεσα την επιβίωση εκατομμυρίων πολιτών, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση σε νοσοκομεία και βασικά αγαθά. Παρά το γεγονός ότι εκατομμύρια εκτοπισμένοι προσπαθούν να επιστρέψουν στην πρωτεύουσα, η καθημερινότητά τους παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη εξαιτίας της κατεστραμμένης οικονομίας και των ενεργών βομβών που βρίσκονται διάσπαρτες στην πόλη.

Από την έναρξη της σύγκρουσης τον Απρίλιο του 2023, ο πόλεμος έχει προκαλέσει μια ανυπολόγιστη ανθρωπιστική τραγωδία με περισσότερους από 200.000 νεκρούς, οδηγώντας τη χώρα σε μία από τις χειρότερες κρίσεις λιμού και προσφυγιάς παγκοσμίως.