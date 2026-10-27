Ισπανία: Σύγκρουση αλεξίπτωτων πλαγιάς στον αέρα- Δυο νεκροί

Τραγωδία σημειώθηκε σε ορεινό τουριστικό προορισμό στην Ισπανία, όταν συγκρούστηκαν στον αέρα, δυο αλεξίπτωτα πλαγιάς, με αποτέλεσμα, να χάσουν τη ζωή τους δυο άνθρωποι.

Από τις Αρχές εστάλησαν δυο ελικόπτερα στο σημείο του περιστατικού, ωστόσο, ό ένας από τους χειριστές, κατέληξε πριν την άφιξη των σωστικών συνεργείων, ενώ λίγο αργότερα, και το δεύτερο άτομο, υπέκυψε στα τραύματά του.

Η τραγωδία, σημειώθηκε συνέβη στο Αλγοδονάλες, στη Σιέρα ντε Κάντιθ, όπου κάθε χρόνο και από όλη την Ευρώπη χιλιάδες λάτρεις του αλεξίπτωτου πλαγιάς, το επισκέπτονται κάθε χρόνο.

Νεκροί είναι ένας άνδρας από τον Λίβανο και μία Αμερικανίδα.

Πηγή: SUR in English