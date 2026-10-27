Κωνσταντινούπολη: Φορτηγό έχασε τον έλεγχο και έπεσε από ύψος 5 μέτρων

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή Σουλτανγκαζί της Κωνσταντινούπολης.

Ένα φορτηγό που έχασε τον έλεγχο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με δύο οχήματα και στη συνέχεια έπεσε από ύψος περίπου 5 μέτρων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά στο τροχαίο υπήρξαν τραυματίες, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας τους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δεν έχουν γίνει γνωστές.