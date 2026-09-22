Βίντεο από τη στιγμή έκρηξης σε αγορά της Υεμένης

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε εχθές σε πολυσύχναστη αγορά στην περιοχή Ρας αλ-Αράχ, στη νότια Υεμένη.

Η περιοχή βρίσκεται κοντά στα στρατηγικής σημασίας στενά Μπαμπ ελ Μαντάμπ. Την ώρα της έκρηξης, στην αγορά βρίσκονταν αρκετοί άνθρωποι.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης. Ένα μεγάλο σύννεφο καπνού και σκόνης υψώνεται πάνω από την περιοχή, ενώ ο κόσμος απομακρύνεται πανικόβλητος.

Οι πρώτες πληροφορίες δεν έκαναν λόγο για επιβεβαιωμένους νεκρούς ή τραυματίες. Από την έκρηξη, ωστόσο, προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές.

Ασαφές παραμένει μέχρι στιγμής τι ακριβώς προκάλεσε την έκρηξη.

Πηγές που πρόσκεινται στην κυβέρνηση της Υεμένης υποστήριξαν ότι επρόκειτο για βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι.

Άλλες αναφορές έκαναν λόγο για πιθανό πλήγμα από drone ή άλλο πύραυλο. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή γύρω από το Μπαμπ ελ Μαντάμπ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.