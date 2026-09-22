Ι.χ «πέταξε» στο αντίθετο ρεύμα και καρφώθηκε σε φορτηγό

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε κοντά στην Coalinga της Καλιφόρνια, με τη στιγμή της σύγκρουσης να καταγράφεται από κάμερα αυτοκινήτου.

Ένα ΙΧ πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με φορτηγό που μετέφερε χαλίκι και έσερνε δύο ρυμουλκούμενα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Το φορτηγό ανατράπηκε, ενώ χρειάστηκε η επέμβαση συνεργείων για την απομάκρυνση των οχημάτων και τον καθαρισμό του σημείου.

Ο οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο του Φρέσνο.

Ελαφρύτερα τραυματίστηκε ο οδηγός του φορτηγού. Σύμφωνα με την California Highway Patrol, οι τραυματισμοί και των δύο δεν ήταν απειλητικοί για τη ζωή τους.

Το βίντεο από την κάμερα του αυτοκινήτου δόθηκε στη δημοσιότητα στις 18 Σεπτεμβρίου, εννέα ημέρες μετά το τροχαίο.

Στο υλικό φαίνεται το ΙΧ να περνά στο αντίθετο ρεύμα και να κατευθύνεται προς το φορτηγό, πριν σημειωθεί η σφοδρή σύγκρουση.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.