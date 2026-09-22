G7 προς Χούθι: «Σταματήστε τώρα τις επιθέσεις»

Να σταματήσουν «αμέσως όλες τις στρατιωτικές ενέργειες, τις απειλές και τις επιθέσεις» εναντίον της ναυσιπλοΐας ζητούν από τους Χούθι οι υπουργοί Εξωτερικών της G7.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε τη Δευτέρα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Οι υπουργοί χαρακτηρίζουν τις ενέργειες των Χούθι επικίνδυνη κλιμάκωση. Όπως επισημαίνουν, υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί περαιτέρω το διεθνές εμπόριο και να προκληθεί οικονομική αστάθεια.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών. Η G7 ζητά εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια των πλοίων.

Παράλληλα, καλεί το Ιράν να σταματήσει την παροχή όπλων και υποστήριξης στους Χούθι.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το Μπαμπ ελ Μάντεμπ. Πρόκειται για στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Ινδικό Ωκεανό και αποτελεί βασικό τμήμα της διαδρομής μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Οι εξελίξεις έχουν ήδη επηρεάσει την κίνηση πλοίων στην περιοχή, ενώ η G7 εκφράζει ανησυχία για πιθανές νέες διαταραχές στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Ενέργεια, λιπάσματα και τρόφιμα βρίσκονται μεταξύ των τομέων που μπορεί να επηρεαστούν από μια νέα αναστάτωση στις θαλάσσιες μεταφορές.

Στην ίδια συνεδρίαση συζητήθηκε και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η γαλλική προεδρία της G7 επανέλαβε τη στήριξη της ομάδας στην ουκρανική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα.

Στο τραπέζι τέθηκε επίσης η ενίσχυση της οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο, με έμφαση στην αντιαεροπορική άμυνα.