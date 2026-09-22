Τυφώνας Ντουτζουάν: Νεκροί, πλημμύρες και χάος στην Ιαπωνία

Συναγερμός σήμανε στην Ιαπωνία από το πέρασμα του τυφώνα Ντουτζουάν, με ισχυρές βροχές, πλημμύρες και κατολισθήσεις να προκαλούν σοβαρά προβλήματα κοντά στο Τόκιο.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολισθήσεις στους νομούς Τσίμπα και Κανάγκαουα, σύμφωνα με τις ιαπωνικές αρχές και το πρακτορείο Kyodo.

Παράλληλα, περίπου 1,6 εκατομμύρια κάτοικοι σε ευάλωτες περιοχές έλαβαν οδηγίες να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Οι οδηγίες εκκένωσης στην Ιαπωνία δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Ο τυφώνας προκάλεσε επίσης μεγάλο πλήγμα στις μετακινήσεις. Συνολικά 275 πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Μέσα στην κακοκαιρία, επιβάτες μιας πτήσης με προορισμό το Tokyo International Airport έζησαν μια ιδιαίτερα δύσκολη προσγείωση.

Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το νησί Ισιγκάκι και βρέθηκε αντιμέτωπο με τις θυελλώδεις συνθήκες καθώς πλησίαζε το Τόκιο. Η προσγείωση ήταν ιδιαίτερα ταραχώδης, όμως ολοκληρώθηκε με ασφάλεια.

Μετά την προσγείωση, οι επιβάτες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Ένας από αυτούς χαρακτήρισε την εμπειρία «θαύμα».

Η Japan Airlines ματαίωσε 135 πτήσεις και η All Nippon Airways άλλες 140, όλες εσωτερικού.

Το πρωί της Τρίτης, ο Ντουτζουάν απομακρύνθηκε από τις ακτές και κινήθηκε προς τα βορειοανατολικά, με κατεύθυνση τα ανοικτά της Ιαπωνίας. Οι άνεμοι είχαν εξασθενήσει ελαφρά.

Ο τυφώνας βρισκόταν περίπου 130 χιλιόμετρα νότια της Κάτσουρα, κοντά στο Τόκιο, με ανέμους που έφταναν τα 144 χιλιόμετρα την ώρα.

Περισσότερα από 9.000 νοικοκυριά σε Τσίμπα, Σαϊτάμα, Σιζουόκα και άλλες περιοχές κοντά στην πρωτεύουσα έμειναν χωρίς ρεύμα.

Προειδοποιήσεις για κατολισθήσεις εκδόθηκαν σε Τόκιο, Τσίμπα, Κανάγκαουα και Σιζουόκα.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι βροχές μπορεί να συνεχιστούν καθώς το φαινόμενο κινείται προς τα βόρεια. Η JMA είχε ήδη προειδοποιήσει πως τα ύψη βροχής θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τον μέσο όρο ολόκληρου του Σεπτεμβρίου.

Στην Καμακούρα, δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ ο δήμαρχος Τακάσι Μάτσουο προειδοποίησε ότι οι μετακινήσεις με αυτοκίνητο είναι επικίνδυνες.

Ζημιές καταγράφηκαν σε τουλάχιστον εννέα σπίτια, ενώ ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά.

Η κακοκαιρία επηρέασε και τις εκδηλώσεις. Ακυρώθηκε η τελευταία ημέρα του Tokyo Game Show στην Τσίμπα, όπως και μουσικό φεστιβάλ και αγώνας μπέιζμπολ.

Πλημμύρες σημειώθηκαν, τέλος, και στην Ιτσικάουα, ανατολικά του Τόκιο, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή για νέα προβλήματα.