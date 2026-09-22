Λιβύη: Ένοπλοι έκλεισαν πετρελαιαγωγό

Νέα αναστάτωση στον πετρελαϊκό τομέα της Λιβύης προκαλεί ο αποκλεισμός πετρελαιαγωγού από ένοπλη ομάδα.

Η στρόφιγγα του αγωγού έκλεισε, με αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά η παραγωγή στο κοίτασμα Ας Σαράρα.

Ο αγωγός συνδέει το κοίτασμα με το λιμάνι της Ζαουίγια, όπου βρίσκεται και διυλιστήριο.

Η Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου της Λιβύης προειδοποίησε πως, αν ο αποκλεισμός συνεχιστεί, ενδέχεται να κηρύξει «ανωτέρα βία». Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να υπάρξει αδυναμία εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων.

Το κλείσιμο της βάνας προκαλεί συσσώρευση πίεσης στον αγωγό μεταφοράς αργού. Ως αποτέλεσμα, περιορίζεται η παραγωγή στο κοίτασμα.

Παρατεταμένος αποκλεισμός θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε αναστολή της παραγωγής, της μεταφοράς και των εξαγωγών.

Στο στόχαστρο βρίσκεται και το διυλιστήριο της Ζαουίγια. Εάν σταματήσει να λειτουργεί, η χώρα ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερες εισαγωγές καυσίμων από το εξωτερικό, με αυξημένο κόστος.

Η λιβυκή πετρελαϊκή παραγωγή έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένα προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Ένοπλες ομάδες και κινήματα διαμαρτυρίας έχουν προχωρήσει κατά καιρούς σε αποκλεισμούς κοιτασμάτων, αγωγών και εγκαταστάσεων.

Η Λιβύη διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου στην Αφρική. Ωστόσο, η χώρα παραμένει πολιτικά διχασμένη και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ασφάλειας από την ανατροπή του Μουάμαρ Καντάφι το 2011.