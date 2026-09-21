Το μαχητικό έκτης γενιάς J-36 της Κίνας σε δοκιμαστικές πτήσεις

Το μαχητικό έκτης γενιάς J-36 της Κίνας εντοπίστηκε ξανά σήμερα σε δοκιμαστικές πτήσεις υπό το φως της ημέρας.

Πρόκειται για ένα τεράστιο, χωρίς ουρά, τρικινητήριο αεροσκάφος stealth (~22 μ. μήκος, 50+ τόνοι) — και πετούν έως και πέντε πρωτότυπα , με ορατές σχεδιαστικές διαφορές μεταξύ τους.

Στις πρόσφατες εξελίξεις περιλαμβάνονται ένα δομικό ομοίωμα που παρουσιάστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου και ένα αερομεταφερόμενο σύστημα λέιζερ ~100 kW, το οποίο εκτέθηκε δίπλα σε εικόνες του J-36 σε έκθεση στο Πεκίνο.