Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε κατάστημα γκολφ – Τρεις τραυματίες

Ένα απρόσμενο τροχαίο σημειώθηκε στο Νιούτον της Μασαχουσέτης, κοντά στη Βοστώνη.

Λίγο μετά το μεσημέρι, ένα λευκό πολυτελές ι.χ, ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε πάνω σε κατάστημα του γκολφ κλαμπ.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ο οδηγός και δύο εργαζόμενοι του καταστήματος. Και οι τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Οι τραυματισμοί τους δεν ήταν απειλητικοί για τη ζωή τους.

Η πρόσκρουση προκάλεσε ζημιές στο κτίριο. Πυροσβεστική και μηχανικός της πόλης έσπευσαν στο σημείο για να ελέγξουν τη στατικότητα του χώρου.

Βίντεο από το περιστατικό κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό φαίνεται το αυτοκίνητο να κινείται στον χώρο στάθμευσης και στη συνέχεια να καταλήγει πάνω στο κατάστημα.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ σύμφωνα με τις αρχές δεν φαίνεται να εμπλέκεται αλκοόλ.