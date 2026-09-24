Θραύση αγωγού ύδρευσης πλημμύρισε δρόμους

Μεγάλη διαρροή νερού προκάλεσε προβλήματα στο Νιου Τζέρσεϊ.

Η βλάβη σημειώθηκε σε αγωγό ύδρευσης. Νερά κατέκλυσαν την περιοχή, ενώ αρκετοί δρόμοι έκλεισαν προσωρινά.

Οι οδηγοί αντιμετώπισαν καθυστερήσεις και χρειάστηκε να ακολουθήσουν εναλλακτικές διαδρομές.

Συνεργεία της υπηρεσίας ύδρευσης έσπευσαν στο σημείο για να περιορίσουν τη διαρροή και να επισκευάσουν τον αγωγό.

Παράλληλα, οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της γύρω περιοχής ενημερώθηκαν ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν χαμηλή πίεση νερού, αποχρωματισμένο νερό ή ακόμη και προσωρινή διακοπή της υδροδότησης.

Οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίστηκαν μέσα στην ημέρα, ενώ οι αρχές προειδοποίησαν για επιπλέον κυκλοφοριακές καθυστερήσεις, όσο παρέμεναν σε εξέλιξη οι επισκευές.