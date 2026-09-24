Ο ισχυρός τυφώνας Polo χτυπά τις ακτές του Μεξικού

Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν στις ακτές του Ειρηνικού στο Μεξικό, καθώς ο τυφώνας Polo πλησίαζε την περιοχή.

Το βίντεο προέρχεται από την περιοχή Boca de Pascuales και δείχνει τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην ακτογραμμή.

Ισχυροί άνεμοι και μεγάλα κύματα έπλητταν την περιοχή, ενώ ο Polo παρέμενε πάνω από τον Ειρηνικό.

Ο τυφώνας είχε ενισχυθεί στην Κατηγορία 5, με ανέμους που έφτασαν περίπου τα 290 χιλιόμετρα την ώρα.

Μία ημέρα αργότερα είχε υποχωρήσει στην Κατηγορία 4, παραμένοντας όμως εξαιρετικά ισχυρός.

Οι αρχές προειδοποιούσαν για πλημμύρες, κατολισθήσεις και επικίνδυνους κυματισμούς.

Το κέντρο του Polo παρέμενε στη θάλασσα, οι ισχυροί κυματισμοί δημιούργησαν επικίνδυνες συνθήκες στις ακτές.