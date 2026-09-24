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Μια γυναίκα στο πιλοτήριο του πάπα στη Γαλλία

ΔΙΕΘΝΗ
24/09/2026 07:34
Μια γυναίκα στο πιλοτήριο του πάπα στη Γαλλία
AP Photo/Gregorio Borgia

Μια γυναίκα θα βρίσκεται στο πιλοτήριο του αεροσκάφους που θα μεταφέρει τον πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στις μετακινήσεις του στη Γαλλία.

Η Air France επέλεξε την Κλεμάνς Κουσονό για να αναλάβει την κυβερνήτη του αεροσκάφους κατά την επίσκεψη του ποντίφικα.

Η Κουσονό θα πιλοτάρει ένα Airbus A321.

Το πρώτο δρομολόγιο θα γίνει το Σάββατο, με το αεροσκάφος να μεταφέρει τον πάπα από το Παρίσι στη Λούρδη.

Τη Δευτέρα θα ακολουθήσει η δεύτερη πτήση, από τη Λούρδη προς την περιοχή Μετς-Νανσί-Λορέν.

Η επιλογή της γυναίκας πιλότου έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς το επάγγελμα του πιλότου παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανδροκρατούμενο.

Έτσι, το ταξίδι του πάπα στη Γαλλία αποκτά και μια ξεχωριστή διάσταση, αυτή της γυναικείας παρουσίας στο πιλοτήριο.

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