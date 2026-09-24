Σι στην Ουάσιγκτον με υποδοχή… Τραμπ

Με κόκκινο χαλί, κανονιοβολισμούς και μαχητικά αεροσκάφη υποδέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον.

Ο Κινέζος πρόεδρος έφτασε στην αεροπορική βάση Άντριους, για τριήμερη επίσκεψη στις ΗΠΑ.

Η παρουσία του Τραμπ στο αεροδρόμιο ξεχώρισε. Ο Αμερικανός πρόεδρος σπάνια υποδέχεται προσωπικά ξένο ηγέτη κατά την άφιξή του.

Μαζί με τη Μελάνια Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος αντάλλαξε χειραψία με τον Σι και την Πενγκ Λιγιουάν.

AP Photo/Alex Brandon

Ακολούθησε σύντομη τελετή με άγημα 21 ανδρών, τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών και υπέρπτηση αμερικανικών μαχητικών.

Στον ουρανό εμφανίστηκαν μεταξύ άλλων βομβαρδιστικά B-1 και μαχητικά F-22.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο, όπου έχει προγραμματιστεί νέα τελετή με στρατιωτικές τιμές.

Παράταση στην εμπορική ανακωχή

Πριν ακόμη ξεκινήσουν οι βασικές συνομιλίες, Ουάσιγκτον και Πεκίνο έδωσαν ένα πρώτο σημαντικό σήμα.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε ότι παρατείνεται η εμπορική ανακωχή των δύο χωρών.

Η συμφωνία, που επρόκειτο να ολοκληρωθεί στις 10 Νοεμβρίου, μετατίθεται πλέον για τις 10 Ιανουαρίου 2027.

Η απόφαση αφορά την αποκλιμάκωση των δασμών και των περιοριστικών εμπορικών μέτρων που είχαν επιβαρύνει τις σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Στο τραπέζι δασμοί και σπάνιες γαίες

Οι εμπορικές σχέσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο των επαφών.

Στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι κινεζικές σπάνιες γαίες και οι τελωνειακοί δασμοί.

Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί και στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι δύο χώρες εξετάζουν ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την τεχνολογία.

Στο τραπέζι θα βρεθούν ακόμη οι διεθνείς συγκρούσεις, μεταξύ άλλων η κατάσταση γύρω από το Ιράν και ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί η Ταϊβάν και η αμερικανική υποστήριξη προς το νησί.

Παρέλαση και δείπνο με ισχυρά ονόματα

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει και εντυπωσιακές εκδηλώσεις.

Ανάμεσά τους βρίσκεται στρατιωτική παρέλαση, αλλά και επίσημο δείπνο προς τιμήν του Σι από τον Τραμπ.

Στο δείπνο έχουν προσκληθεί κορυφαία στελέχη της αμερικανικής επιχειρηματικής και τεχνολογικής σκηνής.

Μεταξύ αυτών είναι ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Όλτμαν, ο επικεφαλής της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ και ο Ίλον Μασκ.

Η πρώτη επίσκεψη στον Λευκό Οίκο μετά από χρόνια

Ο Σι επιστρέφει στις ΗΠΑ για πρώτη φορά από το 2023.

Τότε είχε βρεθεί στην Καλιφόρνια για τη σύνοδο της APEC και είχε συναντηθεί με τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Στον Λευκό Οίκο επιστρέφει έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια.

Η συνάντηση με τον Τραμπ είναι η τρίτη απευθείας επαφή των δύο ηγετών από την επιστροφή του Ρεπουμπλικανού στην προεδρία.

Νέες συναντήσεις αναμένεται να υπάρξουν αργότερα μέσα στη χρονιά, στις συνόδους της APEC στην Κίνα και της G20 στη Φλόριντα.

Σκιά από τη Γροιλανδία

Την ίδια ώρα, στις συνομιλίες μπορεί να επηρεάσει το ζήτημα της Γροιλανδίας.

Η Ουάσιγκτον, η Δανία και η Γροιλανδία υπέγραψαν συμφωνία για την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής.

Η κυβέρνηση Τραμπ επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας για την ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας.

Στο επίκεντρο της αμερικανικής επιχειρηματολογίας βρίσκονται η Ρωσία και η Κίνα, τις οποίες η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι επιδιώκουν μεγαλύτερη επιρροή στην περιοχή.

Για τον Σι, πάντως, το ταξίδι στην Ουάσιγκτον δεν είναι μόνο μια επίσημη επίσκεψη. Είναι μια νέα απευθείας επαφή με τον Τραμπ, με το εμπόριο, την τεχνολογία και την ασφάλεια να βρίσκονται ταυτόχρονα στο τραπέζι.