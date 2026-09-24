Κίεβο: Νέα ρωσική επίθεση με πυραύλους – Δύο νεκροί

Νέα ρωσική επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Από τους τραυματίες, οι τέσσερις φέρεται να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Δεκάδες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη, ενώ η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία προειδοποίησε για ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους με κατεύθυνση το Κίεβο και την περιοχή του Τσερνίχιβ.

«Η πρωτεύουσα δέχεται επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε ο Κλίτσκο, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια.

Στη συνοικία Ντνιπρόφσκι υπήρξαν φόβοι ότι άνθρωποι μπορεί να είχαν παγιδευτεί κάτω από συντρίμμια.

Παράλληλα, ρωσικά πλήγματα αναφέρθηκαν και στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία.

Η επίθεση στο Κίεβο σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τις νέες ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που είχαν προκαλέσει τουλάχιστον επτά θανάτους σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας.

Η ουκρανική πρωτεύουσα δέχεται το τελευταίο διάστημα αλλεπάλληλες επιθέσεις, με drones και πυραύλους.

Την ίδια ώρα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι η Μόσχα δεν προτίθεται να κάνει «παύση» στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.