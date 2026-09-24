ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Οι υπόγειες σήραγγες εννέα χιλιομέτρων

Σε ορισμένα σημεία στους διαδρόμους στην Αγία Σοφία έχουν καταγραφεί καταρρεύσεις που εμποδίζουν τη διέλευση. Στις συγκεκριμένες περιοχές έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις εργασίες καθαρισμού. Οι εργασίες για την απομάκρυνση της λάσπης και του πηλού, τον έλεγχο της υγρασίας και τη διασφάλιση της στατικής ασφάλειας συνεχίζονται.