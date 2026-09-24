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ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Οι υπόγειες σήραγγες εννέα χιλιομέτρων

ΔΙΕΘΝΗ
24/09/2026 05:00
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Οι υπόγειες σήραγγες εννέα χιλιομέτρων
Τουρίστες στην Αγία Σοφία INTIME

Σε ορισμένα σημεία  στους διαδρόμους στην Αγία Σοφία έχουν καταγραφεί καταρρεύσεις που εμποδίζουν τη διέλευση. Στις συγκεκριμένες περιοχές έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις εργασίες καθαρισμού. Οι εργασίες για την απομάκρυνση της λάσπης και του πηλού, τον έλεγχο της υγρασίας και τη διασφάλιση της στατικής ασφάλειας συνεχίζονται.

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