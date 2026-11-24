H Ρεάλ Μαδρίτης έχει έρθει σε συμφωνία με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ για την επέκταση του συμβολαίου του έως τον Ιούνιο του 2031.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «Daily Mail», ο Άγγλος διεθνής βρίσκεται στο επίκεντρο του αγωνιστικού σχεδιασμού της Ρεάλ Μαδρίτης, με προοπτική ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο.

Ο 23χρονος μέσος έχει συμβόλαιο με τους Μαδριλένους έως το καλοκαίρι του 2029, ωστόσο οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν συμφωνήσει στην αναπροσαρμογή των όρων της συνεργασίας τους. Μάλιστα, η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας αναμένεται, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο Μπέλιγχαμ έχει ξεκινήσει δυναμικά τη φετινή αγωνιστική περίοδο, καταγράφοντας 6 γκολ και 4 ασίστ σε 17 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Οι επιδόσεις του ενισχύουν την εμπιστοσύνη της διοίκησης της Ρεάλ, η οποία επιθυμεί να εξασφαλίσει τη μακροχρόνια παραμονή του στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής εντάχθηκε στο δυναμικό της ισπανικής ομάδας το καλοκαίρι του 2023, όταν αποκτήθηκε από την Μπορούσια Ντόρτμουντ έναντι περίπου 121 εκατομμυρίων ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι οικονομικοί όροι της νέας συμφωνίας. Σύμφωνα με την «Daily Mail», οι εβδομαδιαίες αποδοχές του αναμένεται να αυξηθούν από τις 240.000 στις 500.000 λίρες, φτάνοντας στα ίδια επίπεδα με εκείνες του Βινίσιους Ζούνιορ.

Με αυτή την αναπροσαρμογή, ο Μπέλιγχαμ θα γίνει ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, πίσω μόνο από τον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος φέρεται να λαμβάνει περίπου 600.000 λίρες την εβδομάδα.