Ταϊλάνδη: Νεκρός Αμερικανός τουρίστας μετά από καβγά με Ιταλό πυγμάχο σε ξενοδοχείο
Τραγική κατάληξη είχε η συμπλοκή ανάμεσα σε έναν 46χρονο Αμερικανό τουρίστα και έναν Ιταλό επαγγελματία αθλητή MMA, στο λόμπι ξενοδοχείου στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης. Ο Αμερικανός, Kalif Edward Harper, έχασε τη ζωή του μετά από λαβή πνιγμού κατά τη διάρκεια του καβγά.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων, ο Ιταλός μαχητής, γνωστός ως «Frank the Tank», υποστήριξε ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα.
Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, ο Harper είχε προηγουμένως διαπληκτιστεί με υπαλλήλους του ξενοδοχείου. Στη συνέχεια, όταν ο Ιταλός περνούσε από τον χώρο των ανελκυστήρων, ο Αμερικανός φέρεται να τον άρπαξε και να τον τράβηξε.
Ακολούθησε συμπλοκή, κατά την οποία ο αθλητής εφάρμοσε λαβή πνιγμού στον 46χρονο. Ο τελευταίος έχασε τις αισθήσεις του και, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, κατέληξε.
Συνελήφθη ο Ιταλός μαχητής
Η αστυνομία προχώρησε στην κράτηση του Ιταλού και, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, του απήγγειλε κατηγορία για ανθρωποκτονία. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Οι Αρχές εξετάζουν μαρτυρίες, υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και ιατροδικαστικά ευρήματα, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη.
Η σορός του Αμερικανού έχει μεταφερθεί για νεκροψία-νεκροτομή, ενώ οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με την αμερικανική πρεσβεία στην Μπανγκόκ για την ενημέρωση της οικογένειάς του.
Η εκδοχή της αυτοάμυνας αποτελεί μέχρι στιγμής ισχυρισμό του κατηγορούμενου και εξετάζεται στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας.
Πηγή βίντεο/Instagram/crimeasia
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