Τραγική κατάληξη είχε η συμπλοκή ανάμεσα σε έναν 46χρονο Αμερικανό τουρίστα και έναν Ιταλό επαγγελματία αθλητή MMA, στο λόμπι ξενοδοχείου στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης. Ο Αμερικανός, Kalif Edward Harper, έχασε τη ζωή του μετά από λαβή πνιγμού κατά τη διάρκεια του καβγά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων, ο Ιταλός μαχητής, γνωστός ως «Frank the Tank», υποστήριξε ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα.

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, ο Harper είχε προηγουμένως διαπληκτιστεί με υπαλλήλους του ξενοδοχείου. Στη συνέχεια, όταν ο Ιταλός περνούσε από τον χώρο των ανελκυστήρων, ο Αμερικανός φέρεται να τον άρπαξε και να τον τράβηξε.

Ακολούθησε συμπλοκή, κατά την οποία ο αθλητής εφάρμοσε λαβή πνιγμού στον 46χρονο. Ο τελευταίος έχασε τις αισθήσεις του και, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, κατέληξε.

Συνελήφθη ο Ιταλός μαχητής

Η αστυνομία προχώρησε στην κράτηση του Ιταλού και, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, του απήγγειλε κατηγορία για ανθρωποκτονία. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι Αρχές εξετάζουν μαρτυρίες, υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και ιατροδικαστικά ευρήματα, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη.

Η σορός του Αμερικανού έχει μεταφερθεί για νεκροψία-νεκροτομή, ενώ οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με την αμερικανική πρεσβεία στην Μπανγκόκ για την ενημέρωση της οικογένειάς του.

Η εκδοχή της αυτοάμυνας αποτελεί μέχρι στιγμής ισχυρισμό του κατηγορούμενου και εξετάζεται στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας.

Πηγή βίντεο/Instagram/crimeasia