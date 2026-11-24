Σοβαρές ζημιές προκάλεσε ισχυρή καταιγίδα στο διεθνές αυτοκινητοδρόμιο Zilmar Beux, στην πόλη Κασκαβέλ, στην πολιτεία Παρανά της Βραζιλίας.

Οι θυελλώδεις άνεμοι έσπασαν τα παράθυρα των εγκαταστάσεων, ενώ τμήματα εσωτερικών τοίχων κατέρρευσαν πάνω σε τραπέζια και εξοπλισμό.

Στο επίκεντρο των ζημιών βρέθηκαν οι αίθουσες ελέγχου των αγώνων και Τύπου. Οι εικόνες από το εσωτερικό του αυτοκινητοδρομίου αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με σπασμένα τζάμια και οικοδομικά υλικά να έχουν πέσει στους χώρους εργασίας.

Η κακοκαιρία προκάλεσε αναστάτωση στις εγκαταστάσεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τραυματισμούς.

Πηγή βίντεο/Χ/etribune