Ούτε λέαινα ούτε κάποιο άλλο μεγάλο αιλουροειδές ήταν τελικά το ζώο που καταγράφηκε το βράδυ της Κυριακής από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή Σάριγερ, στα βόρεια της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του γραφείου του κυβερνήτη της τουρκικής μεγαλούπολης μετά από εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Κυριακής, όταν αστυνομικοί του τμήματος στη συνοικία Ζεκεριγιακέι —στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης, κοντά στη βορειοδυτική ακτή του Βοσπόρου— είδαν σε υλικό από κάμερα ασφαλείας «ένα ζώο που έμοιαζε με λιοντάρι».

Ακολούθησε η προβολή πλάνων από θερμική κάμερα στην τουρκική τηλεόραση, στα οποία φαινόταν ένα ζώο με όψη αιλουροειδούς να κινείται σε δασώδη έκταση του Σάριγερ, προκαλώντας συναγερμό στις δυνάμεις ασφαλείας και τις υπηρεσίες άγριας πανίδας.

Όπως γνωστοποίησε χθες το βράδυ το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης, στήθηκε μεγάλη επιχείρηση κατά την οποία η περιοχή ερευνήθηκε από αέρος με drones εφοδιασμένα με θερμικές κάμερες, αλλά και από επίγεια συνεργεία, ενώ τοποθετήθηκαν δολώματα και κάμερες-παγίδες με ανιχνευτές κίνησης.

«Δεν προέκυψαν συγκεκριμένα στοιχεία για την ύπαρξη λιονταριού κατά τη διάρκεια των ερευνών», αναφέρει η ανακοίνωση. Παράλληλα, διευκρινίζεται πως μετά την εξέταση νέου οπτικού υλικού από διαφορετικές γωνίες λήψης, επιβεβαιώθηκε ότι το ζώο δεν ανήκει στα λιοντάρια ή σε οποιοδήποτε άλλο είδος μεγάλου αιλουροειδούς.