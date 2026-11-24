Στη σύλληψη ενός 16χρονου προχώρησαν οι Αρχές στη Φλόριντα των ΗΠΑ, καθώς κατηγορείται ότι επιτέθηκε στη μητέρα του χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αλυσοπρίονο, επειδή του πήρε την κονσόλα Xbox.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες στην κομητεία Βολούσια, με τον ανήλικο να φέρεται ότι αντέδρασε βίαια, όταν η μητέρα του τού αφαίρεσε την κονσόλα παιχνιδιών.

Σύμφωνα με την καταγγελία που εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές, ο ανήλικος είχε εκδηλώσει επανειλημμένα απειλητική συμπεριφορά απέναντι στην οικογένειά του. Μάλιστα, φέρεται να εκβίαζε τα μέλη της και να απειλούσε ότι θα προκαλέσει κακό ακόμη και στα κατοικίδια του σπιτιού.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επίθεση με επιβαρυντικές περιστάσεις και χρήση φονικού όπλου.

Το γραφείο του σερίφη έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του αντικειμένου, που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση. Πρόκειται για ηλεκτρικό αλυσοπρίονο μπαταρίας της εταιρείας Greenworks, με λάμα μήκους 18 ιντσών.

Μετά τη σύλληψή του, ο ανήλικος οδηγήθηκε στο Κέντρο Οικογενειακών Πόρων της Βολούσια, όπου προβλέπεται να λάβει περαιτέρω υποστήριξη.

Η υπόθεση προκάλεσε συζητήσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς συνέβη λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου βιντεοπαιχνιδιού Grand Theft Auto VI, στις 19 Νοεμβρίου. Ορισμένοι χρήστες συνέδεσαν το περιστατικό με το δημοφιλές παιχνίδι, το οποίο περιλαμβάνει σκηνές εγκληματικής δράσης, κλοπές οχημάτων και συγκρούσεις με την αστυνομία.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποια τεκμηριωμένη σύνδεση ανάμεσα στο περιεχόμενο του παιχνιδιού και την επίθεση, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.