Αναστάτωση προκλήθηκε σε εμπορικό κέντρο της Βραζιλίας, όταν ένα ηλεκτρικό παιδικό αυτοκινητάκι τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ επέβαινε σε αυτό ένα παιδί.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει το παιχνίδι να καίγεται και να κινείται ανεξέλεγκτα στο εσωτερικό του εμπορικού κέντρου. Σε κάποια στιγμή, μάλιστα, πλησιάζει επικίνδυνα σε βιτρίνα καταστήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από υπερθέρμανση της μπαταρίας του οχήματος, την ώρα που το παιδί το χρησιμοποιούσε.

Οι φλόγες τέθηκαν τελικά υπό έλεγχο, ενώ το παιδί κατάφερε να απομακρυνθεί χωρίς να τραυματιστεί.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και προκαλεί εντύπωση, καθώς το ηλεκτρικό παιχνίδι μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε εστία φωτιάς.