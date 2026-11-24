Ο Κάνιε Γουέστ παρουσίασε στις αρχές Νοεμβρίου, στο Λος Άντζελες, τη συλλογή Yeezy Season 01, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στη μόδα έπειτα από τέσσερα χρόνια.

Η σύζυγός του, Μπιάνκα Σενσόρι, ανάρτησε στο Instagram φωτογραφίες από την εκδήλωση και από την εμφάνισή της στον χώρο.

Η παρουσίαση έγινε στο κατάστημα της εταιρείας ρούχων του 49χρονου μουσικού στο Λος Άντζελες. Η νέα κολεξιόν εντάσσεται στην προσπάθειά του να επαναφέρει τη δραστηριότητα του οίκου Yeezy και να αποκαταστήσει τη δημόσια εικόνα του.

Η Μπιάνκα Σενσόρι επέλεξε ένα ολόσωμο κορμάκι με πολύ βαθύ ντεκολτέ για την παρουσία της στην επίδειξη. Στο άλμπουμ που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram περιλαμβάνονται φωτογραφίες από τη διοργάνωση και τη νέα συλλογή του Κάνιε Γουέστ.

Η επιστροφή της Yeezy στο Λος Άντζελες

Η Yeezy Season 01 παρουσιάστηκε στις αρχές Νοεμβρίου στο κατάστημα του Κάνιε Γουέστ στο Λος Άντζελες. Η επίδειξη αποτέλεσε μέρος της προσπάθειας για επανεκκίνηση της δραστηριότητας της εταιρείας ρούχων του καλλιτέχνη.

Τον Ιανουάριο, ο Κάνιε Γουέστ είχε υποστηρίξει ότι οι πρόσφατες προσβλητικές και ρατσιστικές τοποθετήσεις του, καθώς και η αλλόκοτη συμπεριφορά του, συνδέονταν με διπολική διαταραχή που δεν είχε αντιμετωπιστεί κατάλληλα. Ο ίδιος συνέδεσε την κατάστασή του με τραυματική εγκεφαλική βλάβη που είχε υποστεί πριν από χρόνια και, όπως ανέφερε, δεν είχε διαγνωστεί.

Πηγή Φωτογραφίας: INSTAGRAM – biancacensori