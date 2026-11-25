Είκοσι έξι μεταλλωρύχοι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε μη αδειοδοτημένο χρυσωρυχείο της Ινδονησίας, έπειτα από πλημμύρα που προκλήθηκε στις στοές λόγω σφοδρών βροχοπτώσεων, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της αστυνομίας.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της δυτικής Ιάβας, Έντρα Ροσμαουάν, οι έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν τη Δευτέρα στην περιοχή Μπογκόρ (60 χλμ. νότια της Τζακάρτα) οδήγησαν στην υπερχείλιση κοντινού ποταμού, με αποτέλεσμα τα νερά να κατακλύσουν το παράνομο ορυχείο.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν για το συμβάν σήμερα το μεσημέρι (τοπική ώρα), με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να δείχνουν ότι και οι 26 εργαζόμενοι βρίσκονται ακόμη παγιδευμένοι στο εσωτερικό. Αντίθετα, έντεκα συνάδελφοί τους πρόλαβαν να βγουν στην επιφάνεια την ώρα που το νερό έμπαινε στις στοές,

Μικτή ομάδα διασωστών δίνει μάχη με τον χρόνο για να αποκτήσει πρόσβαση στο σημείο, αντιμετωπίζοντας σοβαρά εμπόδια τόσο από την κακοκαιρία όσο και από τις εξαιρετικά στενές διόδους του ορυχείου, σύμφωνα με τον κ. Ροσμαουάν.

Τέτοια περιστατικά καταγράφονται συχνά στο πλούσιο σε ορυκτά κοιτάσματα αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας, ιδίως σε παράνομα μεταλλεία όπου οι κανόνες ασφαλείας παραβλέπονται συστηματικά.