Ο Πολ Τζορτζ έκανε την σταυρωτή ντρίπλα της ημέρας, στέλνοντας τον αντίπαλο του στον «πάγκο» !

Εξαφανίζοντας την μπάλα μια κίνηση με το σώμα του ήταν αρκετή να χαρίσει ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο στον αγώνα των Μπόστον Σέλτικς με τους τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς τους οποίους νίκησαν με 131-116 στο Emirates NBA Cup, βάζοντας τέλος σε σερί τεσσάρων ηττών. 41 πόντους πέτυχε ο Τζέισον Τέιτουμ —συμπεριλαμβανομένων 28 μέχρι το ημίχρονο— και τους 28 πόντους με εννέα ασίστ του Πολ Τζορτζ. Η Βοστόνη έχτισε διαφορά 31 πόντων στο ημίχρονο, όμως άντεξε στην αντεπίθεση των Ουίζαρντς προς το τέλος, με τον Άντονι Ντέιβις να σημειώνει 33 πόντους και να μαζεύει 13 ριμπάουντ. Η εντυπωσιακή σταυρωτή ντρίμπλα του Τζορτζ και το επιθετικό ξέσπασμα του Τέιτουμ έγιναν αμέσως στιγμιότυπα υψηλής προβολής, ανεβάζοντας τους Σέλτικς στο 3-0 στον Ανατολικό Όμιλο C