Ο οδηγός έχασε τη ζωή του

Εικόνες κόλασης κατέγραψαν οι οδηγοί μετά την ανατροπή ενός βυτιοφόρου με 18 τροχούς στον βόρειο κλάδο του αυτοκινητοδρόμου Eastex του Χιούστον με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός του.

Τα καύσιμα που χύθηκαν τύλιξαν το όχημα στις φλόγες δημιουργώντας μια απόκοσμη εικόνα .Και οι δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητοδρόμου έκλεισαν, ενώ η υπερυψωμένη διάβαση παραμένει κλειστή, καθώς μηχανικοί αξιολογούν τη στατική της επάρκεια.

Αξιωματούχοι της πυροσβεστικής δήλωσαν ότι το βυτιοφόρο μετέφερε καύσιμα, τα οποία διέρρευσαν από το όχημα μετά το δυστύχημα.

Σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Χιούστον, ο οδηγός ενός Jeep βρισκόταν κοντά, αλλά κατάφερε να βγει σώος και αβλαβής.