Τουρκία: Πυροβολισμοί έξω από σχολείο – 4 μαθητές τραυματίες

Συναγερμός σήμανε σήμερα στη Μανίσα, στη δυτική Τουρκία, μετά από πυροβολισμούς έξω από σχολείο.

Τουλάχιστον τέσσερις μαθητές τραυματίστηκαν από το περιστατικό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα έφτασαν άμεσα στο σημείο. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και φροντίδα.

Ο δράστης παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του και τη διαλεύκανση των συνθηκών της επίθεσης.

Δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα πίσω από τους πυροβολισμούς.

Η περιοχή γύρω από το σχολείο παραμένει υπό αστυνομική επιτήρηση, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών και την εξέλιξη των ερευνών.