Πεζεσκιάν στον ΟΗΕ: «Θα υπερασπιστούμε σθεναρά το Ιράν»

Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Ιρανός πρόεδρος αναμένεται να ανέβει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης αύριο, Τετάρτη, με τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Πριν αναχωρήσει από το Ιράν, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η χώρα του θα υπερασπιστεί «σθεναρά» τις θέσεις της στους διεθνείς θεσμούς.

«Ο ιρανικός λαός άντεξε», ανέφερε, κάνοντας λόγο για αδικίες και ανισότητες που, όπως υποστήριξε, αντιμετώπισε η χώρα.

Ο Πεζεσκιάν είναι ο υψηλότερου επιπέδου Ιρανός αξιωματούχος που μεταβαίνει στις ΗΠΑ από την έναρξη του πολέμου, στα τέλη Φεβρουαρίου, μετά τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα.

Η Ουάσινγκτον επέτρεψε σε μέρος της ιρανικής αντιπροσωπείας να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, προβλέπονται περιορισμοί στις μετακινήσεις της.

Παράλληλα, η επικοινωνιακή ομάδα του Ιρανού προέδρου δεν έλαβε θεωρήσεις εισόδου και δεν θα τον συνοδεύσει.

Η απόφαση προκάλεσε την αντίδραση της ιρανικής προεδρίας. Ο εκπρόσωπός της, Χαμπιμπολάχ Αμπασί, τη χαρακτήρισε «εχθρικό μέτρο».

Η ομιλία του Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη μεγάλη δημόσια τοποθέτησή του σε αμερικανικό έδαφος μετά την έναρξη της σύγκρουσης.