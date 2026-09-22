Πεζεσκιάν στον ΟΗΕ: «Θα υπερασπιστούμε σθεναρά το Ιράν»
Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Ο Ιρανός πρόεδρος αναμένεται να ανέβει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης αύριο, Τετάρτη, με τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες να βρίσκεται στο επίκεντρο.
Πριν αναχωρήσει από το Ιράν, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η χώρα του θα υπερασπιστεί «σθεναρά» τις θέσεις της στους διεθνείς θεσμούς.
«Ο ιρανικός λαός άντεξε», ανέφερε, κάνοντας λόγο για αδικίες και ανισότητες που, όπως υποστήριξε, αντιμετώπισε η χώρα.
Ο Πεζεσκιάν είναι ο υψηλότερου επιπέδου Ιρανός αξιωματούχος που μεταβαίνει στις ΗΠΑ από την έναρξη του πολέμου, στα τέλη Φεβρουαρίου, μετά τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα.
Η Ουάσινγκτον επέτρεψε σε μέρος της ιρανικής αντιπροσωπείας να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, προβλέπονται περιορισμοί στις μετακινήσεις της.
Παράλληλα, η επικοινωνιακή ομάδα του Ιρανού προέδρου δεν έλαβε θεωρήσεις εισόδου και δεν θα τον συνοδεύσει.
Η απόφαση προκάλεσε την αντίδραση της ιρανικής προεδρίας. Ο εκπρόσωπός της, Χαμπιμπολάχ Αμπασί, τη χαρακτήρισε «εχθρικό μέτρο».
Η ομιλία του Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη μεγάλη δημόσια τοποθέτησή του σε αμερικανικό έδαφος μετά την έναρξη της σύγκρουσης.
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