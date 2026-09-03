Τρεις παράνομες διακινήσεις μεταναστών σε ένα 24ωρο στην Εγνατία

Τρία διαφορετικά κυκλώματα παράνομης διακίνησης αλλοδαπών εξαρθρώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Εγνατία Οδό, μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις των αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης.

Οι αρχές προχώρησαν συνολικά στη σύλληψη πέντε προσώπων, μεταξύ των οποίων τέσσερις Ρουμάνοι υπήκοοι και μία 19χρονη Γαλλίδα, οι οποίοι λειτουργούσαν ως μεταφορείς. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν 14 μετανάστες από το Αφγανιστάν και τη Σομαλία, οι οποίοι ταξίδευαν χωρίς τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι διακινούμενοι είχαν περάσει στο ελληνικό έδαφος από μη θεσμοθετημένα σημεία της ελληνοτουρκικής μεθορίου. Για τη μεταφορά τους μέχρι τη Θεσσαλονίκη, η οποία αποτελούσε τον τελικό τους προορισμό, οι αλλοδαποί είχαν καταβάλει σε άγνωστους μεσάζοντες χρηματικά ποσά που κυμαίνονταν από 2.000 έως 4.500 ευρώ ανά άτομο.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης με τις κατηγορίες της παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών στο εσωτερικό της χώρας και παραπέμφθηκαν σε τακτικό ανακριτή για να απολογηθούν.